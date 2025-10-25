"Справедливая Россия - За правду" вернет на съезде свое прежнее название

Партия "Справедливая Россия – За правду" вернет на съезде свое прежнее название "Справедливая Россия", заявил председатель партии Сергей Миронов.

"Полное название будет звучать Социалистическая партия "Справедливая Россия", - цитирует его ТАСС.

Партия "Справедливая Россия" официально изменила название в 2021 году после объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России".

В прошлом году уже сообщалось, что партия может вернуться к своему историческому названию "Справедливая Россия", а постов сопредседателей могут быть лишены бывшие руководители "Патриотов России" Геннадий Семигин и "За правду" Захар Прилепин. Это обсуждалось на фоне слабых результатов на региональных выборах и возможных проблемах с выборами в Госдуму в 2026 году.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Прилепин может объявить о выходе из партии "Справедливая Россия - За правду".