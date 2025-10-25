Денис Мантуров и Александр Авдеев оценили ход развития технопарка «Русклимат ИКСЭл» и ОЭЗ «Владимир»

Накануне во Владимирской области побывал с рабочим визитом вице-премьер Денис Мантуров.

"Вместе с Денисом Валентиновичем побывали в Киржаче. Оценили ход развития технопарка «Русклимат ИКСЭл» и особой экономической зоны «Владимир» в аспекте реализации национального проекта «Средства производства и автоматизации», - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

ОЭЗ «Владимир» была создана 3 года назад. За это время построено пять предприятий, выручка выросла почти в 3 раза, количество занятых – на 2 тысячи человек. Сейчас в штате предприятий холдинга трудится более 4 тысяч человек. Средняя зарплата – около 100 тысяч рублей. Предприятие «Русклимат» входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона.

Губернатор также отметил, что резиденты технопарка выполняют программы импортозамещения, создают новую продукцию в теплотехнике, разрабатывают и производят климатическое оборудование. На предприятиях ОЭЗ идет активно внедрение новых технологий роботизации и автоматизации производств.

"В ходе диалога с Денисом Мантуровым наметили пути решения стратегически важных задач – дальнейшего увеличения производительности, использования отечественных разработок, роботов и лазерного оборудования, повышения конкурентоспособности продукции. Регион заручился поддержкой первого вице-премьера и Фонда развития промышленности в становлении новых резидентов ОЭЗ «Владимир», - подчеркнул Александр Авдеев.

Также вице-премьер и губернатор в Киржаче побывали на опытном производстве белковых добавок к кормам. На предприятии ООО «Прометаин» начато производство белковых добавок к кормам на основе метана.

Александр Авдеев отметил, что синергия наработок советских учёны и современных возможностей автоматизации и обеспечения чистоты сред, позволили создать альтернативу зарубежной рыбокостной муке. В 2023 году в Киржаче была создана лаборатория, а уже через год налажено опытное производство. Команда ООО «Прометаин» намерена его масштабировать. Продукция, производимая предприятием в Киржаче, будет востребована при создании кормов, например, для птицеводства и рыбохозяйственной отрасли.

"Мы договорились помочь предприятию с подбором участка и привлечь внимание к проекту Фонда развития промышленности", - сообщил губернатор Александр Авдеев.