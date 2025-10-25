На подлете к Москве сбиты семь беспилотников, - Собянин

На подлете к Москве сбиты семь беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Информация об уничтожении БПЛА начала появляться в Telegram-канале градоначальника ранним утром.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ночью сбили 121 украинский БПЛА над 14 регионами России. 20 из них уничтожены над Ростовской областью, 19 - над Волгоградской, 17 - над Брянской, 12 - над Калужской, 11 - над Смоленской, 9 - над Белгородской, 9 - над Московским регионом, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву.