При взрыве газа в многоэтажке в Сочи погиб человек

В Сочи один человек погиб и трое пострадали из-за взрыва бытового газа в жилом доме. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

ЧП произошло в одной из квартир на 4-м этаже в шестиэтажке на ул. Тимирязева 30/3. Из дома были эвакуированы 70 жильцов. Пожар, который начался после взрыва, был ликвидирован.

По предварительной информации, погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами. Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет - в тяжелом состоянии. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра.

В результате взрыва разрушены стены и повреждено остекление трех квартир. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, на месте происшествия введен режим локальной ЧС. В доме завершаются поквартирные обходы. Мэр добавил, что в пунктах временного размещения расселены 28 жителей, среди которых семь детей.