117 суворовцам-первокурсникам вручили удостоверения Астраханского суворовского военного училища МВД России

"117 первокурсников Астраханского суворовского военного училища МВД России торжественно дали обещание безупречно служить Отечеству", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Торжественная церемония вручения удостоверений первокурсникам Астраханского суворовского военного училища МВД России прошла в Братском саду у Вечного огня в Астрахани.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, правоохранительных и силовых структур, общественных организаций. После присяги собравшиеся почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили к мемориалу венки и цветы.

В течение трёх лет юношам предстоит осваивать основы правовой, огневой и строевой подготовки, приёмы рукопашного боя, чтобы потом, окончив профильный вуз, встать в ряды сотрудников правоохранительных структур и военных частей.

За 16 лет Астраханское суворовское военное училище выпустило более 600 воспитанников, и продолжает готовить достойные кадры для органов внутренних дел России. Сюда приезжают учиться ребята не только из южных регионов страны, но также из Центральной России, Сибири и Дальнего востока.

"Суворовцы – это не просто будущие офицеры, а настоящие патриоты, готовые защищать интересы своей Родины. Ребята, успехов в учебе!", - пожелал молодым людям Игорь Бабушкин.