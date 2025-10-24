В "Точках роста" Астраханской области более 20 тысяч школьников ежегодно получают дополнительное образование

На территории Астраханской области с 2019 по 2024 год создано 144 «Точки роста». Центры открыты во всех районах Астраханской области и ежегодно охватывают более 20 тысяч ребят. Ключевым критерием их работы является интеграция современной инфраструктуры в образовательный процесс.

За последние три года отмечается стабильный рост количества программ дополнительного образования, реализуемых на базе центров. Кроме того, наблюдается повышение качества подготовки учащихся по предметам естественно-научного цикла. Всё больше учащихся из сельских образовательных организаций участвуют в олимпиадах и успешно сдают государственную итоговую аттестацию, что напрямую связано с улучшением материально-технического оснащения школ.

Приоритетными задачами являются обеспечение «Точек роста» необходимыми расходными материалами и реактивами, а также углубление подготовки педагогических кадров. Особое внимание уделяется повышению квалификации педагогов в работе с высокотехнологичным оборудованием и развитие компетенций по поддержке детей, проявляющих выдающиеся способности.

Открытие «Точек роста» — результат реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Дальнейшая модернизация образовательной инфраструктуры, включая проведение капремонтов зданий, будет продолжено в рамках новых нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья».