Рыбаки Астраханской области выловили 4,8 тысяч тонн рыбы с начала осенней путины

Сезонный вылов рыбы в Астраханской области стартовал с 11 сентября и продлится до 10 декабря. На промысел вышли более 60 рыбодобывающих организаций региона. Они ведут промышленный вылов сома, щуки, судака, сазана, леща и других видов водных биоресурсов.

При этом до конца года продлен запрет на вылов воблы. Эта вынужденная мера, по мнению экспертов, должна помочь восстановить сокращающуюся популяцию. Для контроля за нарушителями правил рыболовства в регионе ежегодно проходит межведомственная операция «Путина».

Промысел идет строго в рамках выделенных квот. В этом году Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства выдало 662 разрешения. В планах предприятий – выловить на уровне прошлого года, а это порядка 35 тысяч тонн рыбы.

В их числе и рыболовецкая артель «Челюскинец» из Володарского района. Артель наладила полный цикл производства по добыче и переработке биоресурсов. Их продукция поставляется на местные рынки, в другие субъекты РФ и страны ближнего и дальнего зарубежья.

Предприятия региона регулярно пользуются мерами господдержки, которые предлагает областной минсельхоз. Это позволяет модернизировать производство. В частности, в рамках региональной госпрограммы астраханские рыбодобывающие организации могут получить до 7 миллионов рублей на покупку оборудования для переработки.

Кроме того, сейчас профильное ведомство разрабатывает порядок предоставления грантов на покупку рыбоводного оборудования для товарной аквакультуры. Предприятия также могут воспользоваться господдержкой на развитие материально-технической базы для создания сельхозпотребкооперативов. Максимальная сумма – 70 млн рублей.