Около 5 тысяч астраханцев нашли работу с начала года при поддержке кадровых центров «Работа России»

Больше всего среди трудоустроенных – предпенсионеров и тех, кто только начинает трудовую деятельность, а также родителей несовершеннолетних детей. Самыми востребованными профессиями в регионе стали водители, специалисты по благоустройству, бухгалтеры, инженеры, педагогические и медицинские работники, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Особое внимание служба занятости региона уделяет ветеранам спецоперации. Так, на ярмарке трудоустройства для участников СВО и их родных, которая прошла в центре «Коса», более 40 ведущих работодателей региона представили 2,6 тысяч вакансий. Посетители могли пообщаться с представителями компаний и пройти собеседование.

По данным службы занятости Астраханской области, в число высокооплачиваемых должностей, представленных на ярмарке, вошли сварщик, водитель автобуса, электрогазосварщики. Зарплаты по этим специальностям варьируются от 130 до 150 тысяч рублей.

В рамках нацпроекта «Кадры» ветераны спецоперации могут получить бесплатно профессии, востребованные на рынке труда. Как рассказал руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов, каждому участнику СВО и его родным вакансии подбирают индивидуально с учетом предпочтений, состояния здоровья, опыта работы и образования.

О возможных мерах поддержки ветеранов спецоперации проконсультировали специалисты службы занятости, фонда «Защитники Отечества» и министерства социального развития и труда Астраханской области.