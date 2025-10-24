В Каменске-Уральском пресекли канал нелегальной миграции

В Каменске-Уральском пресечен канал нелегальной миграции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР, уголовное дело возбуждено в отношении 38-летней сотрудницы районного подразделения одного из центров по предоставлению услуг и 43-летнего местного жителя. В зависимости от роли каждого, обоих подозревают в ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции", ст. 290 УК РФ "Получение взятки" и ст. 291 УК РФ "Дача взятки".

По версии следствия, с октября 2024 года по сентябрь 2025-го помогали мигрантам с фиктивной регистрацией. Женщина принимала и рассматривала документы, предоставляемые на иностранцев, и принимала решение о постановке их на учет по месту пребывания. За это второй фигурант передал ей взятку.

Раскрыть преступную схему удалось при совместной работе следователей, прокуратуры, ФСБ и МВД России. Подозреваемых задержали и в скором времени им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

"Спецоперация по задержанию подозреваемых сыщиками проведена 21 октября. Уроженца одной из бывших союзных республик взяли, когда он передвигался по городу на автомобиле "Тойота Камри", а его подельницу – прямо в офисе, по месту службы. Представители МВД изъяли документацию за последние два года, на основе которой иностранные граждане прибывали на территорию Свердловской области. Фигурант дела обосновался в Каменске-Уральском под видом строителя. На след группы оперуполномоченным удалось выйти в ходе мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства нашей страны. Сначала был выявлен один факт незаконного пребывания, который позволил установить криминальную схему. Какое точно количество "незваных гостей" расселили задержанные, будет установлено в ближайшее время в ходе начавшегося разбирательства", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также собирают и закрепляют доказательственную базу.