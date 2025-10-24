СМИ: США находятся в одном шаге от войны с Китаем

Китай и США находятся в одном шаге от прямого военного столкновения, заявили бывший начальник штаба Пентагона Эрик Розенбах и научный сотрудник Центра Белфера Крис Ли в колонке для The New York Times.

"Число рискованных перехватов и опасных столкновений между военно-воздушными и военно-морскими силами Китая, США и их союзников резко возросло в последние годы», - пишут авторы материала.

По их мнению, опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт "никогда не была столь высока".

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует потребовать от президента США Дональда Трампа отказа от независимости Тайваня. Ближайшая встреча двух лидеров, на которой они могут обсудить тайваньский вопрос, должна состояться 31 октября на саммите АТЭС в Южной Корее. Ранее Трамп заявлял, что готов встретиться с Си Цзиньпином до конца года при условии заключения торговой сделки между США и Китаем.