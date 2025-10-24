В астраханский Центр здоровья в рамках нацпроекта приобретено современное медоборудование

По региональному астраханскому проекту «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Областном центре здоровья и медицинской профилактики появились два прибора для диагностики – биоимпедансный анализатор и портативный спирометр, которые, по мнению специалистов, значительно повысят качество профосмотров и сделает оценку состояния здоровья более точной и комплексной. Об этом сообщает министерство здравоохранения Астраханской области.

Биоимпедансный анализатор определяет соотношение жира, мышечной массы, жидкости и других параметров в организме. Прибор незаменим при оценке общего состояния здоровья и метаболического статуса пациента, помогает понять, насколько сбалансированы питание и физическая активность. Это важно при контроле обмена веществ, в том числе у пациентов, страдающих сахарным диабетом, а также при разработке программ для тренировок.

Спирометр – это система для исследования функции внешнего дыхания. Используется для раннего выявления заболеваний дыхательной системы, оценки легочной функции у пациентов с хроническими заболеваниями, а также для контроля состояния здоровья у курильщиков, лиц, работающих на вредных производствах и тех, кто переболел ковидом. Спирометрия помогает выявить даже начальные нарушения дыхательной функции, которые в последствии могут привести к тяжёлым заболеваниям, таким как астма, хронической обструктивная болезнь лёгких и дыхательная недостаточность.