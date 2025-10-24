В Екатеринбурге стартовало рассмотрение дела об убийстве матерью 2-месячной дочери

В Екатеринбурге стартовал процесс по делу об убийстве 2-месячной девочки. На скамье подсудимых 20-летняя местная жительница Анастасия Яшенкова - мама ребенка.

Трагедия произошла днем 25 июня, когда обвиняемая у себя дома из-за беспокойного поведения, плача и крика дочери, родившейся в мае 2025 года, решила убить ребенка. Как показало расследование, она перекрыла дыхательные пути девочки, закрыв ей рот и нос, и та скончалась от механической асфиксии.

После убийства молодая мать скрылась с места жительства, однако в тот же день была задержана. Суд поместил ее в СИЗО, а позднее девушку признали невменяемой.

Яшенковой предъявлено обвинение по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ. Свою вину подсудимая признала частично. По ее словам, девочка действительно погибла в результате ее действий, но их целью не было убийство.

На сегодняшнем заседании суд перешел к судебному следствию, был установлен порядок исследования доказательств по делу, допрошен потерпевший. Завершилось заседание продлением срока под стражей до 7 апреля 2026 года. Суд продолжит рассмотрение дела 27 октября.