Свердловский экс-депутат заявил о дефиците клоунов в России

В России наблюдается дефицит профессиональных клоунов. Об этом заявил бывший директор Екатеринбургского цирка, экс-депутат Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Марчевский.

По его словам, речь идет не о массовиках-затейниках, а о клоунах, имеющих "собственную индивидуальность, философию, репертуар, отражающий внутренний мир и отношение к происходящему в обществе".

"Если вы заметили, в жанре клоунады не появляются новые имена. К сожалению, есть цирковые программы, работающие без клоуна. А клоун это главный персонаж циркового спектакля, дирижер зрительского настроения. Он создает целостность спектакля, цементирует программу. Без клоуна цирка нет", - приводит слова Марчевского "МК".

Он напомнил, что на протяжении 10 лет в Екатеринбургском цирке проводился Всемирный фестиваль клоунов, на который приглашались только лучшие клоуны планеты.

"И представьте, в мире из семи миллиардов населения земного шара мы смогли найти только 120 настоящих клоунов – это были личности, представляющие юмор своих стран. Все они были разными по репертуару, но одинаково яркими, веселыми и талантливыми", - отметил Анатолий Марчевский, который в прошлом и сам выступал как клоун.

По его мнению, настоящий клоун – это штучный товар, который появляется не просто так.

"Рождение новой звезды – это большой труд не только самого артиста (помимо природного таланта важна атмосфера созидания, каждодневные репетиции, овладение разными жанрами), но и целой команды (режиссер, художник, композитор, автор реприз и так далее)", - добавил Марчевский.

Напомним, что недавно суд отказался признать оскорблением эмодзи в виде клоуна.