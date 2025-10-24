24 Октября 2025
в россии
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Моор о форуме "Инфотех": "цифровая трансформация – не мода, а инструмент для решения конкретных задач"

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал работу цифрового форума "Инфотех-2025", передает корреспондент Накануне.RU

Моор сообщил, что темой сегодняшнего обсуждения стали перспективы и развитие искусственного интеллекта в регионах с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Григоренко.

"Для Тюменской области цифровая трансформация – не мода, а инструмент для решения конкретных задач. Уже сейчас искусственный интеллект помогает в работе многим специалистам. Например, благодаря ему врачи точнее оценивают риски заболеваний, повысили качество диагностики. С его помощью проанализированы более 1,3 миллиона медицинских карт жителей региона. Другие примеры – в школах действует "Цифровой репетитор", который помогает детям подтягивать знания по сложным темам. В сфере безопасности – системы распознавания лиц и анализа дорожного полотна", - заявил губернатор.

По его словам, главная цель всех этих решений – повышение качества жизни людей. Цифровая трансформация не должна быть самоцелью.

"Каждый проект важен только тогда, когда дает ощутимый результат и делает жизнь лучше. Поэтому продолжаем движение вперед с пониманием: технологии нужны не ради отчетов, а ради реальных изменений. Решение задач, связанных с развитием искусственного интеллекта, невозможно без координации федерального центра. Здесь важно соблюдать баланс между строгими целями и возможностью регионов самостоятельно определять, каким путем эти цели будут достигнуты. Однако правовое поле, техническая база должны быть одинаковыми для всех", - прокомментировал Моор.

Теги: Александр Моор, Инфотех, цифровая трансформация, Цифровой репетитор


