Еще одна современная спортплощадка появилась в Астраханской области благодаря «Инициативному бюджетированию»

Объект благоустройства в Приволжском районе накануне проинспектировали заместитель министра строительства и ЖКХ Астраханской области Владимир Авдеев, начальник департамента строительства регионального минстроя Ксения Горская, и финалист кадровой программы «Победоносец», ветеран СВО Эльчин Алиев, который сейчас проходит стажировку в ведомстве.

Спортивную площадку по просьбе сельчан по программе «Инициативное бюджетирование» начали строить рядом с многоквартирным домом в прошлом году, а завершили этой осенью. Теперь на месте пустыря – комфортное место для семейного досуга со спортивными снарядами, уличными тренажерами, скамейками. Важная деталь – полиуретановое покрытие площадки: оно устойчиво к механическим повреждениям, а его гибкость и эластичность снижает риск травм при падении.

Программа «Инициативное бюджетирование» – это форма участия граждан в распределении местного бюджета и контроль за его расходованием. Жители создают проекты, связанные с развитием городской среды. Каждый человек может предложить идею, и после конкурсного отбора она будет реализована.

Мнение граждан является решающим и в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году тротуар на улице Астраханская в Растопуловке победил в народном голосовании за объекты благоустройства. По этой дорожке каждый день дети ходят в школу и садик. В этом году ее привели в порядок. Работа продолжится и следующем году: специалисты обустроят пешеходный участок от улицы Астраханской до улицы Румынской.

«Благоустройство территорий, строительство детских и спортивных площадок не только улучшает внешний вид населённых пунктов, но и качественно меняет жизнь наших граждан, формирует здоровое будущее для подрастающего поколения», – уверен победитель региональной кадровой программы «Победоносец», ветеран СВО Эльчин Алиев.