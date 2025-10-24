Еще одна современная спортплощадка появилась в Астраханской области благодаря «Инициативному бюджетированию»

24 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Еще одна современная спортплощадка появилась в Астраханской области благодаря «Инициативному бюджетированию»

Объект благоустройства в Приволжском районе накануне проинспектировали заместитель министра строительства и ЖКХ Астраханской области Владимир Авдеев, начальник департамента строительства регионального минстроя Ксения Горская, и финалист кадровой программы «Победоносец», ветеран СВО Эльчин Алиев, который сейчас проходит стажировку в ведомстве.

Спортивную площадку по просьбе сельчан по программе «Инициативное бюджетирование» начали строить рядом с многоквартирным домом в прошлом году, а завершили этой осенью. Теперь на месте пустыря – комфортное место для семейного досуга со спортивными снарядами, уличными тренажерами, скамейками. Важная деталь – полиуретановое покрытие площадки: оно устойчиво к механическим повреждениям, а его гибкость и эластичность снижает риск травм при падении.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Программа «Инициативное бюджетирование» – это форма участия граждан в распределении местного бюджета и контроль за его расходованием. Жители создают проекты, связанные с развитием городской среды. Каждый человек может предложить идею, и после конкурсного отбора она будет реализована.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Мнение граждан является решающим и в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году тротуар на улице Астраханская в Растопуловке победил в народном голосовании за объекты благоустройства. По этой дорожке каждый день дети ходят в школу и садик. В этом году ее привели в порядок. Работа продолжится и следующем году: специалисты обустроят пешеходный участок от улицы Астраханской до улицы Румынской.

«Благоустройство территорий, строительство детских и спортивных площадок не только улучшает внешний вид населённых пунктов, но и качественно меняет жизнь наших граждан, формирует здоровое будущее для подрастающего поколения», – уверен победитель региональной кадровой программы «Победоносец», ветеран СВО Эльчин Алиев.

Теги: инициативное бюджетирование, спортивная площадка, развитие городской среды, эльчин алиев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети