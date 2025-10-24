РЖД показали испытания "Буревестника"

Специалисты "Трансмашхолдинга" провели испытания ходовой части нового двухэтажного поезда "Буревестник".

Он впервые покинул гнездо и "полетал" между Лихославлем и Дорошихой (Тверская область), сообщают "Российские железные дороги" в своём telegram-канале.

С 3 декабря "Буревестник" снова "полетит" между Нижним Новгородом и Москвой. На маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов "Буревестник", отправляясь из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днём и вечером. Из Москвы – с 3 декабря в 10.05, 20.15, а с 4 декабря – ещё и в 13.45, из Нижнего Новгорода – с 3 декабря в 15.29, а с 4-го – ещё и в 7.20 и 18.57.

Утренний "Буревестник" из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний – с Восточного. Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днём, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний – на Ярославский. В зависимости от времени отправления, поезд будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время в пути в одну сторону – около четырёх часов.

Поезд "Буревестник" будут отличать узнаваемая фирменная ливрея, интерьер и ряд уникальных деталей. В его составе будет от 10 современных двухэтажных вагонов различных классов. За один рейс поезд сможет перевозить более 730 пассажиров.