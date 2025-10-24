В Югре спасли истощенного лебедя, найденного нефтяниками на месторождении

Нефтяники Омбинского месторождения спасли молодого лебедя с травмированным крылом, обнаруженного на проезжей части. Птицу доставили в Пыть-Ях, где ей помогли депутат гордумы Людмила Завадская и волонтеры центра "Белая сова", сообщается на странице парламентария в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

Птицу обнаружили сотрудники Вахит Шайхиевич и Андрей Зайцев во время планового объезда кустовых площадок. Один из мужчин посоветовался с женой и доставил птицу в город к депутату Пыть-Яха Людмиле Завадской, которая, в свою очередь обратилась в центр "Белая сова".

"Мы начали действовать. Я немного растерялась, в горле ком. Соседи откликнулись — помогли найти весы, мы взвесили лебедя сразу, как смогли — на домашних весах. Тогда нам показалось, что его вес — около шести килограммов. Но уже в Ханты-Мансийске, на профессиональных весах в центре "Белая Сова", стало ясно: фактический вес — четыре килограмма. Для лебедя его возраста это критическое состояние. Он был обессилен, изможден, но в его глазах жила надежда — тихая и упрямая", - рассказывает Завадская.

Птицу кормили кабачками, комбикормом. Волонтер центра "Белая сова" Лидия Ручкина оперативно проконсультировала, как помочь птице: сделать рентген, взвесить и организовать правильное кормление.

При поддержке администрации Пыть-Яха и местных жителей лебедя и двух уток, выращенных с суточного возраста, отправили в Ханты-Мансийск, а затем — в екатеринбургский центр "Особый питомец" для реабилитации. Как подчеркивается в сообщении, это уже не первый случай, когда нефтяники и волонтеры совместно спасают диких птиц в Югре.

Депутат обратилась с призывом создать в округе официальный Центр реабилитации диких птиц, отметив, что существующий волонтерский центр "Белая сова" работает без госфинансирования и находится на грани закрытия.