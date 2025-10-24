В Югре спасли истощенного лебедя, найденного нефтяниками на месторождении

24 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Югре спасли истощенного лебедя, найденного нефтяниками на месторождении

Нефтяники Омбинского месторождения спасли молодого лебедя с травмированным крылом, обнаруженного на проезжей части. Птицу доставили в Пыть-Ях, где ей помогли депутат гордумы Людмила Завадская и волонтеры центра "Белая сова", сообщается на странице парламентария в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

Птицу обнаружили сотрудники Вахит Шайхиевич и Андрей Зайцев во время планового объезда кустовых площадок. Один из мужчин посоветовался с женой и доставил птицу в город к депутату Пыть-Яха Людмиле Завадской, которая, в свою очередь обратилась в центр "Белая сова".

"Мы начали действовать. Я немного растерялась, в горле ком. Соседи откликнулись — помогли найти весы, мы взвесили лебедя сразу, как смогли — на домашних весах. Тогда нам показалось, что его вес — около шести килограммов. Но уже в Ханты-Мансийске, на профессиональных весах в центре "Белая Сова", стало ясно: фактический вес — четыре килограмма. Для лебедя его возраста это критическое состояние. Он был обессилен, изможден, но в его глазах жила надежда — тихая и упрямая", - рассказывает Завадская.

Птицу кормили кабачками, комбикормом. Волонтер центра "Белая сова" Лидия Ручкина оперативно проконсультировала, как помочь птице: сделать рентген, взвесить и организовать правильное кормление.

При поддержке администрации Пыть-Яха и местных жителей лебедя и двух уток, выращенных с суточного возраста, отправили в Ханты-Мансийск, а затем — в екатеринбургский центр "Особый питомец" для реабилитации. Как подчеркивается в сообщении, это уже не первый случай, когда нефтяники и волонтеры совместно спасают диких птиц в Югре.

Депутат обратилась с призывом создать в округе официальный Центр реабилитации диких птиц, отметив, что существующий волонтерский центр "Белая сова" работает без госфинансирования и находится на грани закрытия.

Теги: лебедь, Людмила Завадская, центр реабилитации птиц


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети