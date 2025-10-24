Виталий Хоценко: Омская область продолжит вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности России

В Омске под председательством Анатолия Серышева обсудили развитие агропромышленного комплекса Сибири. На заседании Совета под руководством полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, которое прошло в Омске, рассмотрели ход реализации задач по развитию агропромышленного комплекса и повышению экспортного потенциала сибирских регионов.

Полпред напомнил, что Владимир Путин поставил задачу к 2030 году обеспечить рост объема производства сельхозпродукции не менее чем на четверть и в 1,5 раза нарастить ее экспорт. Чтобы достичь этих целей, подчеркнул полпред, необходимо решить сразу несколько задач: укрепить производственную базу, продолжить развитие переработки, стимулировать инвестиции и реализовывать меры импортозамещения.

«Обеспечение устойчивого роста агропромышленного комплекса Сибири имеет стратегическое значение для развития страны, повышения качества жизни селян и в целом сохранения населения на наших обширных территориях», – заявил Анатолий Серышев.

Поддержка села находятся в зоне постоянного внимания государства. Так, с 2022 года из федерального бюджета на эти цели направлено более 58 млрд рублей. По итогам 2024 года индекс производства сельхозпродукции в Сибирском федеральном округе составил 104,5%, а продукции растениеводства – свыше 112%.

В этом сезоне, несмотря на сложные погодные условия, сибирские аграрии собрали более 17 млн тонн зерновых культур. Полпред поблагодарил тружеников села и региональные власти за проделанную работу.

В ходе заседания Совета было отмечено, что в плане реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа до 2035 года заложено 13 инвестиционных проектов АПК, 10 в области животноводства и 3 в растениеводстве. Полпред в качестве примера организации производств по глубокой переработке привел предприятия в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях.

Анатолий Серышев также подчеркнул, что Сибирь располагает значительным экспортным потенциалом. Сибирские регионы уже наработали позитивный опыт открытия новых каналов поставок зерновых и зернобобовых культур из Сибири на Кубу, в Индию и Вьетнам. На рынке Западной Африки в этом году Россия заняла ведущие позиции, поставив за 9 месяцев свыше 1,1 млн тонн зерна.Теперь стоит задача развивать экспорт продукции глубокой переработки.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко представил в ходе заседания опыт региона по развитию экспортного потенциала АПК, а также выдвинул предложения по мерам поддержки в части снижения транспортных издержек при вывозе продукции из Сибири.

«Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед регионами задачу — к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза. Для Омской области целевой показатель — 480 млн долларов», — напомнил Губернатор.

Также Виталий Хоценко сообщил, что Омская область с начала года выполнила план уже на 68%. И отметил, что регион сейчас считает важным для наращивания экспорта развивать пищевую и перерабатывающую промышленность.

«Объем инвестиций в отрасль с 2020 года вырос в четыре раза — до 3,6 млрд рублей в год. Реализуются крупные проекты предприятий „Сиббир“, „Ястро-Переработка“, „Агротрейд“, „Арнест ЮниРусь“, „Сладонеж“, „Руском“ и другие», — добавил глава Омской области.

«Омская область продолжит вносить свой вклад в выполнение общегосударственной задачи по развитию новых транспортных коридоров и укреплению продовольственной безопасности России», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Добавим, что одобренные в ходе заседания Совета при полпреде предложения лягут в основу работы по развитию АПК Сибири.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, заместитель Министра транспорта РФ Александр Пошивай, высшие должностные лица субъектов Федерации округа, члены Совета при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе, руководители законодательных органов власти регионов Сибири, представители профильных ведомств, научных аграрных центров и бизнеса.