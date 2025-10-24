Shot: Российские альпинисты застряли на вершине Манаслу в Непале

Группа из пяти российских альпинистов несколько дней не может спуститься с вершины Манаслу в Непале (8163 метров), сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, пятеро альпинистов 22 октября достигли вершины Манаслу. В тот же день они планировали начать спуск. Однако из-за начавшихся ветра и снегопада группа сумела проделать только небольшую часть пути.

Альпинисты смогли связаться с местными спасателями и запросить помощь. Отмечается, что все эти ночи альпинисты спят в палатке при температуре в минус 28 градусов, а также ветре 42 км/ч.

В октябре 2024 года российские альпинисты погибли в Непале. Пять человек собирались покорить гору Дхаулагири. Восхождение без использования кислорода началось 1 сентября. Перед этим все прошли медосмотр. Россияне перестали выходить на связь 6 октября. Один из мужчин сорвался на высоте 7,6 км и утянул остальных за собой в пропасть.