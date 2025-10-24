Алексей Текслер сообщил новые данные о пострадавших в трагедии на заводе "Пластмасс"

Глава Челябинской области Алексей Текслер в своем telegram-канале сообщил оперативную информацию о жертвах и пострадавших на заводе "Пластмасс" в Копейске. По последним данным, подтверждена гибель 12 человек, еще уточняется местонахождение 11 человек.

Всего 29 пострадавших получают медицинскую помощь: из них шесть госпитализированы, пять находятся в тяжелом состоянии, остальные наблюдаются амбулаторно. Власти продолжают оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.

Напомним, что 22 октября 2025 года в Копейске в цеху завода "Пластмасс" произошел взрыв. По данным следствия, причиной его стало нарушение техники безопасности.