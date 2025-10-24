Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил опыт внедрения ИИ в Тюменской области

Заместитель председателя Правительства РФ, руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках панельной сессии "ИИ в регионах: от точечных кейсов – к системному внедрению", которая состоялась на полях форума "Инфотех", рассказал об основных преимуществах использования искусственного интеллекта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В пример применения технологии в регионах он привел ИИ-мониторинг транспортного потока в Тюменской области, АПК "Безопасный город".

"Сегодня пора переименовывать "Безопасный город" в "Умный город". Система настолько масштабируется и развивает возможность использования данных, которые собираются в городской среде, начиная от безопасности, заканчивания совершенно другим качеством услуг — проектирование ширины тротуаров, точек скопления людей и так далее", - заявил он.

Дмитрий Григоренко отметил необходимость распространять успешный опыт регионов в использовании искусственного интеллекта.

"Мы сделали единую площадку при Правительстве Российской Федерации, которая координирует эту работу. Как на федеральном уровне, так и на региональном у нас задачи по цифровизации любого ведомства, любого субъекта Российской Федерации содержат обязательным условием наличие каких-то программ, связанных с внедрением ИИ".