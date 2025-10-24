Почти 30 тонн груза - из Оренбуржья отправлен очередной гумконвой в Донбасс

Из Оренбургской области на Донбасс отправлена очередная партия помощи. Около 30 тонн гуманитарного груза.

"В очередной раз оренбуржцы доказывают своё единодушие. В нём наша сила", - подчеркнул губернатор Евгений Солнцев.

Накануне Оренбуржье отправило гуманитарный конвой, в котором не только помощь бойцам на передовой, но и для мирных жителей освобождённой Авдеевки. Отправленный накануне из Оренбуржья конвой уже четвертый в 2025 году.

В двух автофурах конвоя около 30 тонн гуманитарной помощи. В составе груза специальная техника, предметы первой необходимости, продукты, медикаменты, а также автомобили.

Две фуры гуманитарной помощи собраны по инициативе партии «Единая Россия», неравнодушных жителей региона, Фонда «Защитники Отечества» и общественной организации «Русская община».

"Мы видим, как участие каждого, даже самое небольшое, складывается в огромную движущую силу. Огромное спасибо за то, что не остаётесь в стороне. Пожелал удачи в пути водителям и волонтёрам. Наши бойцы ждут эту помощь. Победа будет за нами!", - сказал в ходе церемонии отправки гуманитарного конвоя Евгений Солнцев.