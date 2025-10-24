В Челябинске осудили медицинского работника за смерть 9-летнего ребенка

В Челябинске медицинский работник признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, что по неосторожности привело к смерти малолетнего ребенка. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете региона.

Следствием и судом установлено, что 11 декабря 2022 года 9-летний мальчик не получил своевременной помощи скорой медицинской службы. Руководитель отдела допустила к работе сотрудника без медицинского образования, который, неверно оформив вызов, не направил бригаду ребенку. В результате мать самостоятельно доставила сына в больницу, где он вскоре скончался.

Суд назначил виновной условное лишение свободы на 3 года 6 месяцев и штраф в размере 350 тыс. рублей.

Кроме того, в пользу потерпевших с медицинского учреждения взыскано 3,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда.