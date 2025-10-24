Трамп отрицает пролет американских бомбардировщиков вблизи Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения об отправленных к границе с Венесуэлой бомбардировщиках B-1.

"Нет, это неправда", - сказал Трамп, комментируя данные газеты The Wall Street Journal о пролете неподалеку от Венесуэлы бомбардировщиков.

Американский лидер отметил, что США недовольны Венесуэлой "по многим причинам", обвинив Каракас в отправке на американскую территорию наркотиков и незаконных мигрантов, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США могут нанести удары по Венесуэле из-за наркокартелей для ослабления власти Николаса Мадуро с целью свергнуть его или заставить покинуть свой пост. Сам Мадуро заявил, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Он объявил о приведении вооруженных сил в состояние боевой готовности. СМИ писали, что американские войска готовы к вторжению к Венесуэлу и захвату ряда портов и аэродромов под предлогом борьбы с наркокартелями.