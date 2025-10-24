Детский лагерь из Екатеринбурга признан лучшим в России

Детский оздоровительный лагерь "Космос" из Екатеринбурга стал победителем всероссийского конкурса "Лучший лагерь России-2025". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Комиссия оценивала заявки по нескольким критериям. Среди них полнота информации о деятельности лагеря, качество официального сайта, авторские мероприятия, посвященные юбилею Великой Победы, а также программы воспитательной работы и развития. В итоге "Космос" победил в номинации "Лучший лагерь сезонного действия".

Как добавили в мэрии, всего в лагерях уральской столицы нынешним летом смогли отдохнуть 70 тысяч 704 ребенка.

