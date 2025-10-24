24 Октября 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

На Украине увеличили срок выплат за погибших боевиков до 8 лет

Депутат Рады София Федина заявила, что выплаты семьям погибших боевиков теперь будут растянуты до 8 лет, хотя раньше было три года.
Она признала, что часть денег до семей не доходит, оставаясь на специальных госсчетах, и фактически правящий режим экономит путем формальностей. При этом речь идет лишь о тех, кого официально признали погибшими, а их, по некоторым данным, меньше, чем "пропавших без вести". Это позволяет правящему режиму просто не платить людям. Обозреватель Юрий Подоляка, комментируя новость, пишет, что в новых условиях даже семьям официально погибших мало что достанется.

В сентябре минобороны Украины заявило, что сроки выплат родственникам погибших увеличат до шести лет. В июне украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что только за 6 тыс. полученных от России тел погибших боевиков ВСУ Киев должен выплатить более 2 млрд долларов. Но это никто не будет делать. Об этом говорят и внутри Украины.

В этом году в разных городах Украины проходили митинги, на которых люди требовали выплатить деньги за погибших. Люди возмущались, что сотни тысяч мужчин официально числятся пропавшими без вести, а в это время на кладбищах тысячами хоронят "неизвестных солдат". Людей отправляют воевать за правящий режим, а потом еще не признают погибшими, чтобы ничего не платить. По этой причине ВСУ не хотят забирать погибших с поля боя.

Теги: всу, потери, украина, выплаты


