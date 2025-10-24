В Югре мэр лишился должности за найм на работу своего родственника

По требованию прокурора досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения Кышик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.



Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что вопреки требованиям закона глава сельского поселения Кышик Ханты-Мансийского района в отсутствие конкурентных процедур заключил со своим родственником договоры на выполнение работ по уборке снега и вырубке древесно-кустарниковой растительности вдоль сельских дорог на общую сумму свыше 850 тыс. рублей.



При этом он не принял мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Прокурор внес в представительный орган муниципального образования представление об устранении нарушений федерального законодательства. Требования прокурора удовлетворены, досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения.

Кроме того, по иску прокуратуры заключенные договоры признаны недействительными, бюджетные средства возвращены в бюджет муниципального образования.