Образование Томская область
Фото: max.ru/mazur_70

Владимир Мазур обсудил с послом Индонезии вопросы развития сотрудничества в научно-образовательной сфере

"Индонезия - один из важнейших партнёров нашей области в Юго-Восточной Азии. Встретились с послом в России Антонио Таварешем, обсудили перспективы сотрудничества", - сообщил в своем канале в MAX губернатор Томской области Владимир Мазур.

С начала 2025 года товарооборот региона с индонезийскими партнерами вырос на 44%, и Индонезия вышла на второе место во внешней торговле.

Также динамично развивается сотрудничество между научно-образовательными центрами Томской области и Индонезии. Этому в значительной степени способствует ряд решений, которые приняла индонезийская сторона, отметил Владимир Мазур. В частности, о взаимной стипендиальной поддержке студентов.

(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

На встрече обсуждались вопросы развития дальнейшего продуктивного взаимодействия в науке и образовании. Так, речь шла о признание дипломов, финансирование совместных научных исследований и взаимодействии по другим направлениям.

Обсуждалось также предложение сделать Томск хабом научно-образовательного сотрудничества России и Индонезии.

(2025)|Фото: пресс-служба губернатора Томской области

"Как подчёркивает руководитель Русского дома в Джакарте Никита Шиликов, сотрудничество с Томской областью - это пример эффективного академического партнёрства и в подготовке кадров, и в научной деятельности. Благодарю Антонио Тавареша за поддержку этой конструктивной работы в интересах наших граждан!", - подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, научно-образовательное сотрудничество, посол индонезии, товарооборот


