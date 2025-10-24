После атаки БПЛА в Ростовской области без света остаются 1,5 тысячи человек

1,5 тысячи человек остаются без электричества в Новошахтинске после отражения ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, в городе из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Аварийные службы провели переподключение на резервные линии, у части потребителей электричество появилось.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили за ночь 111 украинских беспилотников над российскими регионами, 34 из них – в Ростовской области.