МЧС назвало причину эвакуации техникума в Екатеринбурге

В МЧС рассказали, по какой причине сегодня утром эвакуировали всех студентов и сотрудников из техникума имени В. М. Курочкина на Уралмаше. По данным спасателей, никакого пожара в учебном заведении не произошло.

"В Екатеринбурге по улице Машиностроителей в колледже проводились монтажные работы, эвакуация проводилась в целях профилактики", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного МЧС.

Ранее в соцсетях и СМИ появились видео эвакуации. Студенты заявляли, что чувствовали запах гари.