"Автомобилист" забросил пять шайб "Трактору" в "Уральском дерби"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" одержал уверенную победу над челябинским "Трактором" в "Уральском дерби". Встреча прошла накануне на "УГМК-Арене" и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев площадки.

В составе "Автомобилиста" шайбы на счету Джесси Блэкера, Стефана Да Коста и Никиты Шашкова. А дублем в ворота челябинцев отметился Ярослав Бусыгин. У "Трактора" забивали Руслан Агламзянов, Михаил Григоренко и Андрей Светлаков.

Сейчас "Автомобилист" располагается на втором месте в Восточной конференции КХЛ. "Трактор" занимает шестую строчку.

Стоит отметить, что в этом матче в составе "Автомобилиста" впервые в нынешнем сезоне сыграл экс-капитан Анатолий Голышев, который был отстранен из-за положительной допинг-пробы. Результативными действиями в дерби он не отметился.