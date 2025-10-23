Ангелина Мельникова подтвердила статус чемпионки мира в многоборье

Спортсменка из России Ангелина Мельникова взяла золото в Чемпионате мира по спортивной гимнастике, обогнав своих соперниц в многоборье.

На третьем месте оказалась китайская гимнастка Чжан Цинъин, набравшая за четыре упражнения 54,633 балла. Серебро досталось спортсменке из США Лиэнн Вон, получившей 54,966 баллов. Ангелина же заработала 55,066 баллов, подтвердив свой статус чемпионки мира в многоборье.

Напомним, что помимо нового статуса, спортсменка также является олимпийской чемпионкой и призером Игр.

Чемпионат мира-2025 проходит в Индонезии. На соревнованиях гимнасты из России и Белоруссии вместо триколора выступают под нейтральным флагом.