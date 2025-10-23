24 Октября 2025
Фото: московский метрополитен

В России допустили строительство тоннеля, соединяющего страну с США

Тоннель между Россией и США может быть построен, если будет принято соответствующее решение. Об этом на XII Международной специализированной выставке "Дорога 2025" в Минводах рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Предполагается соединить Аляску и Чукотку, однако для этого нужно понимать, насколько необходим такой проект.

"Сегодняшние современные технологии позволяют реализовывать проекты любого уровня сложности. Я считаю, что ничего здесь сверхсложного нет. Мы тоннели умеем строить: в Москве построено 150 км тоннелей за последние годы. В мире опыт такой есть - тоннель под Ла-Маншем. Мы считаем, что это возможно, если будет политическое решение принято", - отметил Хуснуллин.

Он также добавил, что понимание того, как будет вестись строительство и сколько будут стоить прокладка тоннелей и дорог есть, однако необходимо понять какая сумма выйдет в итоге. Более того, Аляска является оторванным от всей остальной Америки штатом, а потому необходимо определить, какой будет грузопоток и нужен ли тоннель вообще. Если же будет такая задача, ее без сомнений реализуют.

Ранее с предложением объединить страны выступил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В своих соцсетях он предположил, что тоннель через Берингов пролив можно построить меньше чем за 8 лет и менее чем за 8 млрд долларов США. Сократить затраты позволят технологии компании Илона Маска The Boring Company.

Американский президент Дональд Трамп также высказал свое мнение, назвав идею "интересной".

Теги: США, Аляска, Чукотка, тоннель


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети