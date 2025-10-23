Из Челябинска в Курган запустят новую электричку

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и начальник Южно-Уральской железной дороги подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и ОАО "РЖД" на 2026-2030 годы. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве Курганского федерального округа.

Подписание соглашения состоялось 22 октября в ходе рабочей встречи в Кургане.

Как отметил глава региона, соглашение закрепляет ключевые направления совместной работы, включая запуск нового скоростного электропоезда Курган-Челябинск. Также удалось обсудить вопросы пассажирских перевозок по другим направлениям, обновление подвижного состава и развитие грузоперевозок.

Отдельное внимание в документе уделено развитию и модернизации пригородного пассажирского комплекса, включая запуск скоростных поездов "Финист" на маршруте "Курган-Челябинск".