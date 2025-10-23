Кубанские парламентарии предложили усовершенствовать порядок предоставления субсидий на агрострахование

23 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Кубанские парламентарии предложили усовершенствовать порядок предоставления субсидий на агрострахование

Депутаты парламента Кубани на 68-й сессии рассмотрели инициативу по внесению поправок в федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»».

Этот документ, одобренный ЗСК, планируется направить в Государственную Думу Российской Федерации.

Докладывал по этому вопросу председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко. Депутат подчеркнул, что речь идет о необходимости приведения федерального закона «О сельскохозяйственном страховании» в соответствие с Бюджетным кодексом РФ. В частности, предлагается усовершенствовать порядок предоставления из региональных бюджетов субсидий аграриям при заключении ими договоров сельхозстрахования. Кубанские парламентарии считают, что это позволит более оперативно направлять бюджетные средства на возмещение части затрат застрахованных лиц на уплату страховых взносов.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Также для более оперативного информирования сельхозтоваропроизводителей было предложено уточнить обязанность уполномоченного органа субъекта РФ, который будет обязан уведомлять участника отбора, претендующего на данную субсидию, о принятом в отношении него решении через официальный сайт уполномоченного органа в системе «Электронный бюджет».

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Сергей Орленко подчеркнул актуальность этой законодательной инициативы и напомнил, что ее проект был предварительно рассмотрен на заседании Совета законодателей Краснодарского края в мае этого года. Затем комитет проанализировал и учел предложения профильной комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя одобренное ЗСК постановление, подчеркнул, что АПК является отраслью экономики, которая в наибольшей степени зависит от погодных явлений. Соответственно, это влияние сказывается практически на всем процессе сельхозпроизводства. Поэтому, как акцентировал Юрий Бурлачко, всегда есть риски, что неблагоприятные метеоусловия могут сказаться на качестве и количестве собранного урожая.

«Ни для кого не новость, что от степени наполнения продовольственной корзины Краснодарского края во многом зависит продовольственная безопасность всей страны. Вместе с тем производители сельхозпродукции должны быть уверены в том, что в случае чрезвычайных ситуаций природного характера, последствия которых Кубань в полной мере ощутила на себе в нынешнем году, им смогут компенсировать затраты на частично или полностью потерянный урожай. Поэтому агрострахование всегда было и остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности», - подытожил Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, зск, парламент кубани, страховые взносы, апк, погодные условия, Парламенты ЮФО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети