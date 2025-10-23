Кубанские парламентарии предложили усовершенствовать порядок предоставления субсидий на агрострахование

Депутаты парламента Кубани на 68-й сессии рассмотрели инициативу по внесению поправок в федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»».

Этот документ, одобренный ЗСК, планируется направить в Государственную Думу Российской Федерации.

Докладывал по этому вопросу председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко. Депутат подчеркнул, что речь идет о необходимости приведения федерального закона «О сельскохозяйственном страховании» в соответствие с Бюджетным кодексом РФ. В частности, предлагается усовершенствовать порядок предоставления из региональных бюджетов субсидий аграриям при заключении ими договоров сельхозстрахования. Кубанские парламентарии считают, что это позволит более оперативно направлять бюджетные средства на возмещение части затрат застрахованных лиц на уплату страховых взносов.

Также для более оперативного информирования сельхозтоваропроизводителей было предложено уточнить обязанность уполномоченного органа субъекта РФ, который будет обязан уведомлять участника отбора, претендующего на данную субсидию, о принятом в отношении него решении через официальный сайт уполномоченного органа в системе «Электронный бюджет».

Сергей Орленко подчеркнул актуальность этой законодательной инициативы и напомнил, что ее проект был предварительно рассмотрен на заседании Совета законодателей Краснодарского края в мае этого года. Затем комитет проанализировал и учел предложения профильной комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя одобренное ЗСК постановление, подчеркнул, что АПК является отраслью экономики, которая в наибольшей степени зависит от погодных явлений. Соответственно, это влияние сказывается практически на всем процессе сельхозпроизводства. Поэтому, как акцентировал Юрий Бурлачко, всегда есть риски, что неблагоприятные метеоусловия могут сказаться на качестве и количестве собранного урожая.

«Ни для кого не новость, что от степени наполнения продовольственной корзины Краснодарского края во многом зависит продовольственная безопасность всей страны. Вместе с тем производители сельхозпродукции должны быть уверены в том, что в случае чрезвычайных ситуаций природного характера, последствия которых Кубань в полной мере ощутила на себе в нынешнем году, им смогут компенсировать затраты на частично или полностью потерянный урожай. Поэтому агрострахование всегда было и остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности», - подытожил Юрий Бурлачко.