23 Октября 2025
Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Парламент Кубани одобрил закон по легализации гостевых домов в крае

Одним из вопросов повестки дня сессии парламента Кубани стало рассмотрение инициативы Губернатора о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов на территории Краснодарского края.

Текст законопроекта депутатам представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий. По его словам, документ был разработан в рамках реализации соответствующего Федерального закона. Дата начала проведения эксперимента в Краснодарском крае – 1 ноября 2025 года.

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что на Кубани порядка 5 тысяч таких объектов. По итогам прошлого года они приняли 5,5 млн отдыхающих.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«Гостевой дом должен быть внесен в реестр, соответствовать необходимым требованиям, в том числе по безопасности, платить налоги. И пусть работает. Нам важно сохранить бизнес, важна занятость населения и, конечно же, отчисления в бюджет», – акцентировал Вениамин Кондратьев.

(2025)|Фото: .kubzsk.ru

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятый парламентом в окончательном чтении документ, подчеркнул, что легализация функционирования гостевых домов важна с точки зрения приведения в цивилизованное состояние неотъемлемой составляющей санаторно-курортной отрасли в регионе. А также будет способствовать выводу из тени бизнеса, улучит защиту прав потребителей, приведет к значительному снижению нагрузки на коммунальную инфраструктуру прибрежных городов и поспособствует росту налоговых поступлений в краевой и местные бюджеты.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«Для Кубани, где курортная отрасль является ключевой составляющей региональной экономики, проведение эксперимента имеет особое значение. По данным министерства, множество таких объектов располагаются в индивидуальных жилых домах. А по действующему законодательству оказывать в них гостиничные услуги запрещено. Безусловно, проведение эксперимента выявит все «за» и «против» такого подхода к организации деятельности подобных средств размещения. Но очевидно, что необходимость пересмотра отношения к качеству предоставляемых миллионам туристов услуг давно назрела. И вполне логично, что одной из стартовых площадок для эксперимента была выбрана именно Кубань», – сказал Юрий Бурлачко.

