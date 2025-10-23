Из России выдворили уже 270 нежелательных иностранных организаций

К настоящему моменту из России выдворили уже 270 нежелательных иностранных организаций, две трети из которых создавались в Европе. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он пишет, что 60% из них - из "цивилизованной" Европы. Главными спонсорами подрывной деятельности под видом "защиты демократии" и гуманитарных инициатив являются Германия, Франция, Великобритания, Польша и Прибалтика. Они пытаются сеять в российском обществе раскол и создать дестабилизацию. Но закон о нежелательных организациях и ряд других норм стали заслоном для проникновения лиц и организаций, деятельность которых представляет угрозу безопасности России. И это вызывает гнев Запада.

"На конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь обвинили Россию в "подавлении свобод" с помощью законов об иностранных агентах, нежелательных организациях, о противодействии экстремизму. А ведь мы просто не даем им разрушать нашу страну!" - подчеркнул Пискарев.

23 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который ввел понятие нежелательных организаций на территории России. Особенно активно этот список начал пополняться в 2023 году. Почти 75% таких организаций в перечне были занесены в него в последние три неполных года. За участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России, налагаются штрафы, за повторное нарушение грозит уголовная ответственность.