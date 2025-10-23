Депутаты Думы Тюмени одобрили отчет мэрии по подготовке города к отопительному сезону

23 октября состоялось заседание Тюменской городской Думы VIII созыва. В ходе заседания депутаты утвердили информацию мэрии о работе жилищно-коммунального хозяйства города в отопительный период 2025-26 гг.

Так, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов сообщил, что осуществлена подготовка к отопительному сезону различных объектов, включая ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 88 котельных, шесть подкачивающих станций, 177 центральных тепловых пунктов, 886 км двухтрубных тепловых сетей подготовлены к работе в зимних условиях.

Заместитель главы города Александр Ильин сообщил депутатам, что прошла оценка обеспеченной готовности к сезону 3 916 многоквартирных домов. Из которых 3 тысячи 763 дома включены в централизованную систему отопления, 153 оборудованы крышными газовыми котельными. Средний балл готовности составляет 0,95.

Депутаты в своих выступлениях одобрили проведенный комплекс работ по подготовке города к отопительному сезону. А также высказали некоторые предложения.

В итоге 32 голосами депутатов отчет по этом вопросу был утвержден.

Мэр Тюмени Максим Афанасьев отметил, что большая ремонтная кампания проводилась в городе на плановой основе.

«Бюджетный сектор получил паспорта готовности. Провели колоссальную работу по обновлению электросетевого комплекса. Первые две недели отопительного сезона показали, что количество аварий уменьшилось втрое», - сказал журналистам Максим Афанасьев.

В ходе заседания Думы было отмечено, что администрация города проводила подготовительные работы в тесном взаимодействии с депутатским корпусом.

Председатель городской Думы Светлана Иванова подчеркнула, что общая работа направлена на обеспечение теплом и уютом горожан.

«Для нас важны дети и те, кто находится в социальных учреждениях. Все 196 социальных объектов готовы к зиме. Тюмень готовилась к зиме по трём направлениям: кроме социальной сферы, это коммунальная инфраструктура и жилищный фонд», - отметила в беседе с представителями СМИ Светлана Иванова.

Всего 9,7 тысяч км электросетей и 3 тысячи трансформаторных подстанций готовы к зиме, как и объекты коммунальной инфраструктуры Тюмени. С 92 до 93% выросло количество домов, полностью подготовленных к зимнему периоду. Для понимания, 1% — это 169 многоквартирников и тысячи семей города.

Председатель городской Думы также поблагодарила тюменцев за понимание и терпение в ходе проведения подготовительных работ.

«Хочу сказать спасибо тем, кто летом временно оставался без горячей воды. Эти испытания необходимы, они позволяют сделать ремонтную работу, чтобы зимой на сетях не было инцидентов. Нам также важно восстановление инфраструктуры в тех дворах, где шёл ремонт», - сказала Светлана Иванова.