Депутаты Думы Тюмени одобрили отчет мэрии по подготовке города к отопительному сезону

23 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Думы Тюмени одобрили отчет мэрии по подготовке города к отопительному сезону

23 октября состоялось заседание Тюменской городской Думы VIII созыва. В ходе заседания депутаты утвердили информацию мэрии о работе жилищно-коммунального хозяйства города в отопительный период 2025-26 гг.

Так, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов сообщил, что осуществлена подготовка к отопительному сезону различных объектов, включая ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 88 котельных, шесть подкачивающих станций, 177 центральных тепловых пунктов, 886 км двухтрубных тепловых сетей подготовлены к работе в зимних условиях.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Заместитель главы города Александр Ильин сообщил депутатам, что прошла оценка обеспеченной готовности к сезону 3 916 многоквартирных домов. Из которых 3 тысячи 763 дома включены в централизованную систему отопления, 153 оборудованы крышными газовыми котельными. Средний балл готовности составляет 0,95.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты в своих выступлениях одобрили проведенный комплекс работ по подготовке города к отопительному сезону. А также высказали некоторые предложения.

В итоге 32 голосами депутатов отчет по этом вопросу был утвержден.

Мэр Тюмени Максим Афанасьев отметил, что большая ремонтная кампания проводилась в городе на плановой основе.

«Бюджетный сектор получил паспорта готовности. Провели колоссальную работу по обновлению электросетевого комплекса. Первые две недели отопительного сезона показали, что количество аварий уменьшилось втрое», - сказал журналистам Максим Афанасьев.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

В ходе заседания Думы было отмечено, что администрация города проводила подготовительные работы в тесном взаимодействии с депутатским корпусом.

Председатель городской Думы Светлана Иванова подчеркнула, что общая работа направлена на обеспечение теплом и уютом горожан.

«Для нас важны дети и те, кто находится в социальных учреждениях. Все 196 социальных объектов готовы к зиме. Тюмень готовилась к зиме по трём направлениям: кроме социальной сферы, это коммунальная инфраструктура и жилищный фонд», - отметила в беседе с представителями СМИ Светлана Иванова.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Всего 9,7 тысяч км электросетей и 3 тысячи трансформаторных подстанций готовы к зиме, как и объекты коммунальной инфраструктуры Тюмени. С 92 до 93% выросло количество домов, полностью подготовленных к зимнему периоду. Для понимания, 1% — это 169 многоквартирников и тысячи семей города.

Председатель городской Думы также поблагодарила тюменцев за понимание и терпение в ходе проведения подготовительных работ.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

«Хочу сказать спасибо тем, кто летом временно оставался без горячей воды. Эти испытания необходимы, они позволяют сделать ремонтную работу, чтобы зимой на сетях не было инцидентов. Нам также важно восстановление инфраструктуры в тех дворах, где шёл ремонт», - сказала Светлана Иванова.

Теги: светлана иванова, городская дума тюмени, депутаты, отопительный сезон


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети