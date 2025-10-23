Власти Екатеринбурга опровергли новости о сносе овощебазы №4 ради жилья

Снос здания овощебазы №4 в Екатеринбурге никак не связан с будущими жилыми девелоперскими проектами. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе мэрии. На данный момент неизвестно, какие работы проводит владелец овощебазы, однако документы градостроительного планирования не позволяют строить жилье на этой территории.

Ранее в СМИ появилась информация о сносе, а после и предположения, что на этом месте появятся жилые дома. В Telegram-канале "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, указали на то, что, вероятно, окончательно овощебаза не исчезнет. Якобы хозяин решил осовременить склады/холодильники для дальнейшей эксплуатации.

Там также подтвердили информацию о том, что на этой территории ничего, кроме складов быть не может.