Shot: Дрон ВСУ с боевым снарядом взорвался на территории Казахстана

Беспилотник упал на территории Казахстана во время атаки ВСУ на Волгоградскую область, сообщает Mash.

Предварительно, целью был трубопровод Аксай-КТК, связанный с казахским КПО "Карашган", пишет телеграм-канал.

По данным Mash, дрон "Шпатель" нашли на земле жители города Аксай. Пострадавших нет. Местные власти подтвердили находку обломков и заявили, что связались с "иностранными партнерами" — потенциальными владельцами аппарата.

Shot сообщает, что беспилотник обнаружили около поселка Кызылтал в Бурлинском районе. Это Западно-Казахстанская область, граничащая с Россией. Украинский дрон с боевым снарядом взорвался в 190 км от Оренбургской области, перед этим там была объявлена угроза атаки БПЛА, пишет телеграм-канал. Военная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело.

Отмечается, что это не первый случай падений в Казахстане БПЛА, стоящих на вооружении ВСУ. В июне британский беспилотник рухнул в Каракиянском районе, а в феврале дрон-разведчик французской компании Sagem находили в Западно-Казахстанской области.