Общество Владимирская область
Фото: АНО «Координационный ресурсный центр поддержки добровольчества и реализации молодежных инициатив Владимирской области»

В Киржаче обсуждали новые подходы в реализации молодёжной политики во Владимирской области

Накануне в Киржаче прошел семинар-совещание по вопросам реализации молодёжной политики во Владимирской области. На площадке мероприятия работали муниципальные координаторы молодёжной политики, председатели студенческих советов, добровольческих центров и представители Движения Первых.

В рамках семинара в Доме культуры Киржачского района состоялось обсуждение итогов реализации молодёжной политики в 2025 году, определение ключевых показателей эффективности, анализ работы Движения Первых, обсуждали также вопросы профилактики негативного влияния интернет-среды. Также прошёл образовательный блок о ценностях современной молодёжи и обмен опытом по реализации добровольческих инициатив.

(2025)|Фото: АНО «Координационный ресурсный центр поддержки добровольчества и реализации молодежных инициатив Владимирской области»

В ходе мероприятий семинара была проанализирована практика, разработаны новые кейсы совместных решений. Прошли стратегические и проектные сессии, участники обсуждали критерии оценки эффективности работы с молодёжью и меры поддержки волонтёров, учились превращать инициативы в грантовые проекты, ознакомились с работой медиацентра Киржачского колледжа технологий и сервиса.

(2025)|Фото: АНО «Координационный ресурсный центр поддержки добровольчества и реализации молодежных инициатив Владимирской области»

Семинар стал площадкой для обмена опытом, выработки новых подходов и укрепления профессионального сообщества в сфере молодёжной политики. По словам министра молодёжной политики Елены Яниной, такие встречи позволяют объединить усилия специалистов региона и выстроить системную работу с молодёжью на всех уровнях.

Теги: молодежная политика, семинар, киржач, обмен опытом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

