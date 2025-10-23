На территории Государственного Эрмитажа задержан 21-летний уроженец Перми, пытавшийся скрыться от сотрудников ДПС

На территории Государственного Эрмитажа задержан 21-летний уроженец Перми, пытавшийся скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии Северо-Западного округа.

Инцидент произошел в полдень, 21 октября, на Дворцовой набережной. Молодой человек, замеченный за нарушением ПДД, отказался остановиться по требованию автоинспекторов и свернул в служебный проезд музейного комплекса.

Нарушитель был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и службы безопасности Эрмитажа, находившимися на ближайшем посту. По данным ведомства, задержанный работал курьером службы доставки.

Решается вопрос о привлечении молодого человека к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.