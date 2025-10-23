Почти 4,5 млрд рублей направлено на обновление инфраструктуры ЖКХ во Владимирской области

Накануне в пресс-центре Правительства Владимирской области состоялся брифинг, посвящённый началу отопительного сезона в регионе. В большинстве муниципалитетов он начался 25 сентября. В некоторых районах тепло дали еще до этой даты. Так, раньше всех системы отопления запустили в Гусь-Хрустальном округе, где с 22 сентября начали отапливать объекты соцсферы. 23 сентября отопление запустили в Собинском округе, с 24-го – в Селивановском округе и Суздальском районе.

«В регионе продолжается модернизация системы ЖКХ, на это выделяются серьёзные финансовые средства из бюджетов всех уровней. Только из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду в 2025 году по региональным программам выделено 3,8 млрд рублей: на строительство и модернизацию 9 котельных, 7 объектов водоснабжения и водоотведения, 64,7 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, часть объектов коммунальной инфраструктуры в этом году также обновляется и модернизируется с привлечением федеральных средств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Важную роль играют инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, работающих в области: общий объём инвестиций, направленных на обновление и строительство новых объектов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения составляет почти 4,5 млрд рублей», – отметил министр ЖКХ Владимирской области Сергей Маевский.

На ремонтные работы в рамках подготовки к отопительному периоду в зоне присутствия ООО «Владимиртеплогаз» (а это практически вся область) было выделено в целом 763 млн рублей. Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» на подготовку к отопительному периоду областного центра и Юрьева-Польского направил более 600 млн рублей.

Как отметил гендиректор «Владимиртеплогаз» Сергей Никитин, сейчас тепло подаётся на все объекты, которые находятся в зоне присутствия компании, возникающие неполадки сотрудники максимально оперативно устраняют.

«Ежегодно при начале отопительного сезона возникают такие ситуации, когда ресурсники всё, что от них зависело сделали, тепло до границы дома довели, а тепло в квартиры не поступило. Тут мы советуем жителям сначала обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ, потому что это уже их зона ответственности. Мы подаём тепло в соответствии с утверждёнными графиками, ежедневно отчитываемся в Министерство ЖКХ. В настоящее время никаких инцидентов нет, тепло подаётся во все дома», – прокомментировал ситуацию с отоплением в областном центре главный инженер филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» Виктор Халев.

Министр ЖКХ обратил особое внимание участников брифинга, что 21 октября Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект об ужесточении наказаний за нарушения законов о теплоснабжении: для должностных и юридических лиц ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону.