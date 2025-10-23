И.о. ректора Уральского медуниверситета стал директор НИИ ОММ Юрий Семенов

Директор НИИ ОММ Юрий Семенов стал исполняющим обязанности ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). С сегодняшнего дня он приступает к своим обязанностям.

Как передает РБК, о своей должности Семенов объявил сотрудникам вуза на утренней линейке. Ольга Ковтун ушла с поста ректора в связи с возрастом - 22 октября ей исполнилось 70 лет. По этой же причине она не участвовала в перевыборах.

Кто станет ректором УГМУ, станет известно ужей этой осенью. В выборах примут участие замдиректора по научной работе Центра специализированных видов медицинской помощи Уральского института травматологии и ортопедии Кирилл Бердюгин, проректор по научной работе Алексей Ушаков и проректор по лечебной работе Татьяна Бородулина.