Зеленский: Никаких территориальных уступок не будет

Украина не будет идти ни на какие территориальные уступки, заявил Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе.

"Никаких территориальных уступок", — подчеркнул киевский главарь.

На днях The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп настоятельно рекомендовал Зеленскому пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией. А Financial Times писала, что Трамп даже требовал от Зеленского принять условия России и отказаться от Донбасса. Будто бы разговор шел на повышенных тонах.

Зеленский не впервые отвергает возможность территориальных уступок. Накануне он сказал, что готов к дипломатическому урегулированию конфликта, но не за счет отказа от претензий на российские территории. О каком урегулировании в этом случае может идти речь, неясно. По другим данным, Зеленский готов отказаться только от тех территорий, которые уже освобождены Россией, но официально признавать это не будет. Такие заявления делались его окружением. В целом позиция Киева и Европы сводится к тому, чтобы Россия остановила СВО, а только потом можно начинать переговоры.