В Госдуме предлагают повысить выплаты за классное руководство

Депутат Госдумы Анна Скрозникова ("Новые люди") направила запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением хотя бы проиндексировать выплаты учителям за классное руководство.

Она отмечает, что в прошлом году они были увеличены до 10 тыс. рублей, но только в селах и городах с численностью населения до 100 тыс. человек. В остальных городах это прежние 5 тыс. Скрозникова считает, что нужно проиндексировать выплату с учетом уровня официальной инфляции до 7,1 тыс. или же установить единую по всей стране выплату 10 тыс. рублей вне зависимости от численности населенного пункта. Это будет способствовать повышению мотивации педагогов к выполнению дополнительных обязанностей, укреплению кадрового состава в системе образования и повышению престижности должности классного руководителя.

Впрочем, доплата 10 тыс. едва ли может компенсировать нагрузку классного руководителя.