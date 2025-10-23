Александр Моор сегодня дал старт цифровому форуму и выставке "ИНФОТЕХ-2025"

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня дал старт цифровому форуму и выставке "ИНФОТЕХ-2025", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По словам Моора, за восемнадцать лет "ИНФОТЕХ" стал одной из самых авторитетных площадок страны для обсуждения цифрового будущего. Здесь встречаются представители федеральных и региональных органов власти, ведущие компании и эксперты отрасли. Мероприятие планируют посетить около 3000 экспертов из бизнеса и госсектора, чтобы обсудить развитие ИТ-отрасли и передовые цифровые решения.

Главная тема – искусственный интеллект. Технология, которая уже сегодня меняет промышленность, медицину, образование, делает госуслуги удобнее и доступнее. На форуме обсуждают, как безопасно и эффективно использовать ИИ, как развивать кадры, усиливать киберзащиту и внедрять цифровые решения в разных сферах экономики.

Особое внимание – молодёжи. Сегодня на открытии прошла церемония награждения победителей областного чемпионата по робототехнике и программированию. Эти ребята создают дроны, экзоскелеты, "умные" сервисы и приложения – проекты, за которыми будущее региона.

"Форум "ИНФОТЕХ" – это диалог, в котором рождаются новые идеи и решения. Продолжаем работу в этом направлении", - заявил Моор.

Форум проходит в тюменском технопарке 23 и 24 октября.