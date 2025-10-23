В Тюменской области местная жительница обвиняется в финансировании терроризма

В Тюменской области местная жительница обвиняется в финансировании терроризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным предварительного расследования, в период с апреля 2021 года по март 2024 года 43-летняя обвиняемая неоднократно производила переводы денежных средств в пользу организации, признанной террористической, чья деятельность направлена на подрыв государственных институтов и дестабилизацию органов государственной власти.

Общая сумма переведенных средств превысила 1 миллион рублей. Обвиняемая задержана и по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Незаконная деятельность обвиняемой была установлена и пресечена сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области.

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд лиц, изъята документация. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.