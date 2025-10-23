Депутаты заксобрания Прикамья поддержали досрочное сложение депутатских полномочий Вячеслава Григорьева

Депутаты заксобрания Прикамья поддержали досрочное сложение депутатских полномочий Вячеслава Григорьева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Решение принято в связи с его назначением на пост сенатора Российской Федерации от Пермского края.

Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих вручил Вячеславу Григорьеву благодарственное письмо. В ответном слове сенатор РФ поблагодарил коллег за совместную работу в краевом парламенте:

"Я уверен, что тот опыт, который я получил от работы с депутатами, вне зависимости от партийной принадлежности, от позиций, тот опыт, который у меня появился в ходе моей профессиональной деятельности в Законодательном Собрании Пермского края пригодится мне для работы в Совете Федерации. Я хочу поблагодарить всех коллег за совместную работу и пожелать нам дальше в едином тандеме заниматься социально-экономическим развитием Пермского края", – отметил Вячеслав Григорьев.

Вакантный мандат могут отдать руководителю исполнительного комитета регионального отделения партии "Единая Россия" Станиславу Швецову.