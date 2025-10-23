Сотрудникам школ и детсадов Екатеринбурга подняли зарплаты на 4,5%

В Екатеринбурге повысили зарплаты сотрудникам школ и детсадов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии подписано соответствующее постановление. Так, с 1 сентября 2025 года увеличена зарплата педагогов детских садов и школ, а также методистов, инструкторов по труду и физкультуре, тьюторов, психологов, дефектологов, библиотекарей и других специалистов. А с 1 октября проиндексирована зарплата младших воспитателей детских садов, архивариусов, делопроизводителей, сторожей, гардеробщиков, вахтеров и других сотрудников образовательных учреждений.

По данным мэрии, размер увеличения заработной платы составил 4,5%.

